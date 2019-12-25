Суд признал незаконными действия СК на намыве Васильевского острова

Адвокат охранника стройки заявил, что его подзащитный не может получить зарплату, так как находится в статусе подозреваемого. Жалоба была удовлетворена.

Василеостровский районный суд удовлетворил жалобу сотрудника охранного предприятия Асхаба Аликпачова и признал незаконным уголовное дело о превышении полномочий, которое было возбуждено в результате визита главы Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина на намыв Васильевского острова, где велась стройка. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов.

Адвокат Аликпачова заявил, что его подзащитный не может получить зарплату, так как находится в статусе подозреваемого. Жалоба была удовлетворена.

Напомним, что СК трижды возбуждал уголовное дело против сотрудников охраны, которые работали на стройке объекта "Группы ЛСР" на Васильевском острове. Первые 2 раза с позицией ведомства не согласилась прокуратура. Первоначально Бастрыкин обратил внимание на стройку из-за жалоб местных жителей. В мае глава СК прибыл на стройплощадку лично, однако Аликпачов не пропустил его, в связи с чем скоро стал подозреваемым по делу о превышении полномочий.

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Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу