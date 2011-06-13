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В Куйбышевский районный суд поступил иск к Евгению Пригожину о компенсации морального вреда
Сегодня, 21:36
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В Куйбышевский районный суд поступил иск к Евгению Пригожину о компенсации морального вреда

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Суд вернул объявление из-за отсутствия в нем подписи.

В понедельник, 10 июля, стало известно о поступлении иска, обращенного к Евгению Пригожину, о компенсации морального вреда. Об этом пишет телеканал "78", ссылаясь на объединенную пресс-службу судов.

Автор иска утверждает, что 23 и 24 июня он "испытал стресс и панику". По предварительным данным, в суд обратился Данил Беляков, бывший активист "Штаба Навального"* во Владимире. Он потребовал взыскать 100 тыс. рублей с главы ЧВК "Вагнер". 

Суд вернул объявление из-за отсутствия в нем подписи.  

*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга дал шесть лет строгого режима мужчине, избившему человека в арке дома на Невском. 

Фото: Piter.TV

Теги: куйбышевский районный суд, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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