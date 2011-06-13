В Куйбышевский районный суд поступил иск к Евгению Пригожину о компенсации морального вреда

В понедельник, 10 июля, стало известно о поступлении иска, обращенного к Евгению Пригожину, о компенсации морального вреда. Об этом пишет телеканал "78", ссылаясь на объединенную пресс-службу судов.
Автор иска утверждает, что 23 и 24 июня он "испытал стресс и панику". По предварительным данным, в суд обратился Данил Беляков, бывший активист "Штаба Навального"* во Владимире. Он потребовал взыскать 100 тыс. рублей с главы ЧВК "Вагнер".
Суд вернул объявление из-за отсутствия в нем подписи.
*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.
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Фото: Piter.TV
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