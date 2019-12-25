Суд Петербурга дал шесть лет строгача мужчине, избившему человека в арке дома на Невском

Петербургский суд отправил в колонию строгого режима мужчину, который избил в арке дома человека до смерти.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Об этом сообщил в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, инцидент произошел еще в феврале этого года. Обвиняемый находился в арке дома на Невском проспекте в состоянии алкогольного опьянения. Там же находился и потерпевший, у которого с обвиняемым случился конфликт на почве неприязненных отношений. Из-за ссоры пьяный мужчина повалил второго на землю и начал избивать руками и ногами.

Через неделю после драки в Мариинской больнице потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга рассмотрел дело об избиении женщины пультом от телевизора.

Фото: Piter.TV