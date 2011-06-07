Суд Петербурга рассмотрел дело об избиении женщины пультом от телевизора

Петербургский суд разобрался с делом об избиении женщины пультом от телевизора. Обвиняемый признал вину.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в декабре прошлого года, когда обвиняемый имел судимость, находился в квартире в Шушарах. Там у него случился конфликт со знакомой, после чего он взял пульт от телевизора и потерпевшую по голове.

Обвиняемый вину признал. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд освободил супругов, истязавших ребенка.

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