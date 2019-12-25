В Петербурге суд освободил супругов, истязавших ребенка

Инцидент произошел 8 мая 2021 года. С Дальневосточного проспекта в больницу доставили семилетнюю девочку с синяками по всему телу.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор супружеской паре, признанной виновными в истязании ребенка. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Инцидент произошел 8 мая 2021 года. С Дальневосточного проспекта в больницу доставили семилетнюю девочку с синяками по всему телу. В истязании обвинили 41-летнюю мать и 45-летнего отца.

При поступлении дела в суд супругам также вменялось неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Производство по этому делу прекращено в связи с истечением срока давности.

По статье об истязании суд назначил муже и жене наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом, им зачли время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Мужчина и женщина освобождены из-под стражи в зале суда.

В мае этого года петербуржец получил пять лет колонии за систематическое истязание своих детей.

Фото: Piter.tv