Петербуржец получил пять лет колонии за систематическое истязание своих детей

Отец часто бил и обзывал своих детей.

В Колпинском районе Петербурга суд отправил в колонию мужчину, который систематически избивал и оскорблял своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Суд установил, что в течение 10 лет отец регулярно обижал своих детей, издеваясь над ними. Пострадавшими стали 13-летний сын и 15-летняя дочь мужчины.

Мужчина злоупотреблял алкоголем и причинял школьникам физические и психические страдания. На него завели уголовное дело по статье "Истязание". Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Добавим, что горожанин работал кузнецом.

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Фото: Piter.tv