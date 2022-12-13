Петербуржец получил пять лет колонии за систематическое истязание своих детей

В Колпинском районе Петербурга суд отправил в колонию мужчину, который систематически избивал и оскорблял своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
Суд установил, что в течение 10 лет отец регулярно обижал своих детей, издеваясь над ними. Пострадавшими стали 13-летний сын и 15-летняя дочь мужчины.
Мужчина злоупотреблял алкоголем и причинял школьникам физические и психические страдания. На него завели уголовное дело по статье "Истязание". Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
Добавим, что горожанин работал кузнецом.
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Фото: Piter.tv
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