В Ленобласти осудят двоих мужчин, которые насмерть забили пенсионера поленом

Они забрали документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, свидетельство о регистрации автомобиля, паспорт, ключи от автомобиля.

В Ленинградской области перед судом предстанут двое мужчин, которые обвиняются в убийстве пенсионера ради наживы. Подробности сообщили следователи.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин (41 и 22 года). Следствием установлено, что ночью 19 апреля 2022 года в СНТ "Таменгонт" Ломоносовского района Ленинградской области мужчины вступили в предварительный сговор. Обвиняемые незаконно проникли в жилище 83-летнего пенсионера, нанесли ему кулаками и деревянным поленом не менее 14 ударов, от которых мужчина скончался на месте происшествия. Они забрали документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, свидетельство о регистрации автомобиля, паспорт, ключи от автомобиля. После совершенного преступления они вывезли тело в лес, где закопали и скрылись с места происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Накануне в Петербурге задержали двух пенсионеров по подозрению в убийстве семьи в 2001 году.

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