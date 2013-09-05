В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера"

Апты Алаудинов рассказал об уважении к бойцам ЧВК.

.Бывшие сотрудники частной военной группы "Вагнер" переходят в боевые подразделения спецназа "Ахмат" и прибывают в настоящее время в зону проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" командир чеченского "Ахмата" Апты Алаудинов. Эксперт заметил, что бойцы не раз работали на смежных участках СВО. Он пояснил, что всегда отношение к коллегам было уважительное, так как все они "достойные ребята" и настоящие патриоты страны.

Они и раньше переходили ко мне "энное" количество бойцов периодически. А сейчас, по сути своей, у нас пошло массовое пополнение из бойцов "Вагнер". То есть, сейчас они пошли ко мне в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы. Апты Алаудинов, командир "Ахмата"

Апты Алаудинов добавил, что бойцы "Вагнера" выбирают "Ахмат" из-за похожего уклада между командирами и бойцами в подразделении, а также высокого уровня подготовки и обеспечения "Ахмата" всем необходимым для ведения боевых действий в регионе конфликта.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости