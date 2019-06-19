Командир "Ахмата" рассказал о потерях ВСУ при атаках на Клещеевку

Апты Алаудинов оценил обстановку под Артемовском в зоне СВО.

Заместитель командующего вторым армейским корпусом Вооруженных сил России, командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил в интервью журналистам "РИА Новостей" о тм, что Вооруженные силы Украины несут потери, однако не оставляют собственных попыток взять населенный пункт Клещеевка, расположенный под городом Артемовск. Эксперт уточнил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с подчиненными с четвертого июня публично говорят о том, что Клещеевка якобы находится полностью под их контролем. Однако командир "Ахмата" объяснил, что эти слова не соответствуют действительности. Он признал, что противник закрепился за часть Клещеевки, овладев некоторыми высотами.

Есть серая зона, которая между нами, если противник туда заходит — мы его выбиваем, если мы туда заходим — они нас выбивают. Апты Алаудинов, командир "Ахмата"

Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости