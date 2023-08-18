В "Ахмате" рассказали о том, что Всу не добились успехов в контрнаступлении.

Безвозвратные потери в личном составе Вооруженных сил Украины с момента начала контрнаступления киевского режима превысили 40 тысяч человек. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-1" в программе "60 минут" сделал командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов Эксперт пояснил журналистам, что на текущий момент идет уже третий месяц атак противника. Однако до сих пор ВСу не могут похвастаться ничем, кроме потерь десятков тысяч своих бойцов. Эксперт добавил, что армия Киева также лишилась практически половины предоставленной западными странами техники.

У них потери только в одном данном "контрнаступе" уже вышли за 40 тысяч человек только безвозвратными потерями. Цифра достоверная, и она с каждым днем двигается все вверх и вверх. Апты Алаудинов, командир "Ахмата"

Алаудинов заявил, что Запад испытывает на украинских военных биологические препараты.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live