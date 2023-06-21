Алаудинов заявил, что Запад испытывает на украинских военных биологические препараты

Командир "Ахмара" рассказал о ситуации на СВО.

Вооруженные силы Украины идут в собственное контрнаступление под действием биологического оружия, которое на них испытывают страны коллективного Запада. такое заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал командир "Ахмата" Апты Алаудинов. Специалист пояснил журналисту Владимиру Соловьеву, что солдаты противника после того, как становятся не подвержены действию таких веществ, сдаются в плен. Военнослужащий добавил, что здравомыслящие командиры ВСУ сдаются в плен России целыми отрядами.

Они даже этого не скрывают. Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко. Апты Алаудинов, командир "Ахмата"

Алаудинов: контрнаступление Киева станет последним "заходом" Украины как государства.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live