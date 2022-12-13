Алаудинов: контрнаступление Киева станет последним «заходом» Украины как государства

Боец оценил угрозы для российских военных со стороны западной техники на СВО.

Если Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление, то оно окажется для киевского режима последним. Такое мнение в эфире проекта "Соловьев Live" высказал помощник губернатора Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Таким образом аналитик прокомментировал военные поставки со стороны коллективным Западом. Он пояснил, что пока что на поле боя эта техника противника военным не встречалась. По данным спецназа "Ахмат", в настоящее время украинские силы испытывают проблемы с транспортировкой и обслуживанием иностранной техники.

Это уже будет последний заход для Украины. Потому что больше живой силы у этого государства уже нету. Да, мы фиксируем, что она уже пришла, находится где-то на западной Украине. Но пока она на передовой на самой не появилась. Апты Алаудинов, военнослужащий РФ

Алаудинов заявил, что надеется вернуться на фронт в ближайшие дни.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live