Командир отряда "Ахмат" находится в госпитале в Москве.

Командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что надеется вернуться на фронт в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава республики провел видеозвонок с Алаудиновым, который находится в госпитале в Москве. Командир отряда сообщил, что идет на поправку и его жизни ничего не угрожает. Он также отметил, что у него осталось "много недоделанных дел". Кадыров сообщил, что самочувствие у Алаудинова отличное, однако врачи рекомендуют завершить лечение до конца.

Ранее Алаудинов заявил, что Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины.

Видео: Telegram / Kadyrov_95