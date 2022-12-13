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Алаудинов заявил, что надеется вернуться на фронт в ближайшие дни

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Командир отряда "Ахмат" находится в госпитале в Москве.

Командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что надеется вернуться на фронт в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава республики провел видеозвонок с Алаудиновым, который находится в госпитале в Москве. Командир отряда сообщил, что идет на поправку и его жизни ничего не угрожает. Он также отметил, что у него осталось "много недоделанных дел". Кадыров сообщил, что самочувствие у Алаудинова отличное, однако врачи рекомендуют завершить лечение до конца.

Ранее Алаудинов заявил, что Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: апты алаудинов, рамзан кадыров, фронт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Peryurbabe PetaJeales
Сегодня 12:01

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