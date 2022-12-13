Алаудинов: Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с запада Украины

Боец оценил обстановку в ЛНР.

Заместитель командующего второго армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики и руководитель чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал о том, что киевский режим начал перебрасывать на Донбасс дополнительные боевые силы с западной части Украины. Эксперт прокомментировал ситуацию в зоне проведения специальной военной операции в эфире проекта "Соловьев Live".

С противоположной стороны начинает прорывать информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины. Апты Алаудинов, боец "Ахмата"

Апты Алаудинов подчеркнул, что ситуация на фронте складывается "очень хорошо" для Вооруженным силам России, так как по всей линии боевого соприкосновения на территории ЛНР идет продвижение боевых подразделений.

Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live