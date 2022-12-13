Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года

Глава Чечни спрогнозировал падение Запада на колени перед Россией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что специальная военная операция на Украине закончится до конца 2023 года. Соответствующее заявление в видеообращении сделал российский чиновник в интервью местному министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. Гость эфира ответил на вопрос коллеги о том, следует ли возобновить авиасообщение с европейскими государствами. Кадыров полагает, что страны ЕС признают неправильность своих действий, а коллективный Запад "встанет на колени".

До конца года спецоперация закончится. И, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах.

Фото и видео: Telegram / Ахмед Дудаев