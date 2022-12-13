  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:22
151
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года

0 0

Глава Чечни спрогнозировал падение Запада на колени перед Россией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что специальная военная операция на Украине закончится до конца 2023 года. Соответствующее заявление в видеообращении сделал российский чиновник в интервью местному министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. Гость эфира ответил на вопрос коллеги о том, следует ли возобновить авиасообщение с европейскими государствами. Кадыров полагает, что страны ЕС признают неправильность своих действий, а коллективный Запад "встанет на колени".

До конца года спецоперация закончится. И, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах.

Фото и видео: Telegram /  Ахмед Дудаев

Теги: ахмед дудаев, рамзан кадыров, сво, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии