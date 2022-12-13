Кадыров высмеял слухи о нахождении на Мальдивах

Глава Чечни записал видео из дома.

Глава российского региона Рамзан Кадыров высмеял слухи о своем нахождении на Мальдивах. Представители Чечни опубликовал в собственном Telegram-канале видео со своим пресс-секретарем Ильманом Вахидовым. Чиновник пояснил, что сегодня узнал от сотрудника своей пресс-службы о том, что некоторые СМИ решили "отправить" его в путешествие на острова. Эти заявления Рамзан Кадыров назвал смешными, они подняли настроение ему на целый день. Глава Чечни пояснил, что не имеет такого правила управлять территорией издалека.

На Мальдивах никогда не был, и даже не знаю, где они находятся. Я нахожусь дома, у меня нет самолетов, вертолетов, у меня есть только машины, оставьте нас в покое. Мы дома, у себя в резиденции работаем. Ну что поделать, есть такие болтуны, которые болтают. Рамзан Кадыров, глава Чечни

На представленном ролике Ильман Вахидов рассказывает Кадырову о том, что пресса говорит о том, что публикуемые главой Чечни материалы являются старыми. Эти публикации якобы делают власти региона для того, чтобы скрыть настоящее местоположение Рамзана Кадырова. Он якобы находится за границей.

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Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95