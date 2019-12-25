Лавров пошутил о потоплении Мальдив от потока туристов из России

Речь шла о возможном росте туристического потока из РФ до миллиона человек в год.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на вопрос журналиста с Мальдив о перспективах роста числа российских туристов на архипелаге. Политик в шутливой форме забеспокоился, не вызовет ли это затопление островов, сообщило РИА Новости.

А острова-то не потонут у вас от этого? ответ Сергея Лаврова

Представитель зарубежного СМИ спросил у министра про потенциал роста туристического потока из России до миллиона человек в год. После этого Лавров уточнил, сколько туристов ежегодно приезжают на Мальдивы со всего мира. Журналист тут же начал искать ответ в интернете, на что глава МИД РФ заметил, что и сам мог аналогичным способом оперативно проверить эту информацию с помощью своего мобильного устройства.

Ранее мы сообщали, что Лавров предупредил о "нешуточной ситуации" между Россией и Западом.

Фото: МИД РФ