Генконсульство Германии в Петербурге прекратило приём посетителей

Причиной такого решения названы "недружественные действия" немецкой стороны.

Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге, которому предстоит закрытие, 8 сентября не принимает посетителей. Об этом сообщило РИА Новости.

Здание генконсульства Германии расположено на Фурштатской улице. На сайте германских зарубежных представительств в России говорится, что консульско-правовой отдел генконсульства в Петербурге работает с 9:00 до 12:00 по московскому времени по будни. Полицейский, работающий на посту у здания дипмиссии, заявил, что сегодня приема посетителей в генконсульстве нет

Накануне МИД России сообщил о том, что главе дипмиссии ФРГ в России вручили ноту о закрытии Генерального консульства ФРГ в Северной столицы в ответ на недружественные действия Берлина. Все сотрудники генконсульства Германии в должны покинуть Россию не позже 18 сентября.

Ранее глава МИД Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений Института Гёте в Петербурге.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)