Боец ЧВК "Вагнер" из Петербурга отделался штрафом за "минирование" пиццерии

Куйбышевский районный суд установил, что мужчина признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Петербуржец, участвовавший в СВО в составе ЧВК "Вагнер" и "заминировавший" ресторан "ПиццаН", заплатит штраф. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 29 января.

По данным обвинения, вечером 9 сентября 2023 года фигурант, находясь в помещении "ПиццаН" на Невском проспекте, 96/1, заявил сотруднику о ложном минировании заведения. Мужчина сказал, что в пиццерии находилось взрывное устройство.

Куйбышевский районный суд установил, что петербуржец признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Он участвовал в СВО в составе ЧВК "Вагнер", имеет положительную характеристику и государственные награды. Изъявил желание вернуться в зону СВО.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный "заминировал" Кронштадтский морской кадетский корпус.

Фото: Piter.TV