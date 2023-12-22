Неизвестный "заминировал" Кронштадтский морской кадетский корпус

Эвакуация не проводилась. Ничего опасного не произошло.

В Петербурге лжеминер "атаковал" Кронштадтский морской кадетский корпус и несколько школ. Инцидент произошел накануне, 24 января.

Злоумышленник отправил письма с угрозами на почты различных организаций. Информацию передали в полицию. Как стало известно Piter.tv, правоохранители проверили здания и территории учебных учреждений. Ничего опасного они не нашли. В результате случившегося никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге за украинский флаг на рюкзаке задержали сотрудницу Института РАН.

Фото: Piter.tv