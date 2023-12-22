В Петербурге за украинский флаг на рюкзаке задержали сотрудницу Института РАН

Женщину заметил пассажир на станции "Владимирская".

В Петербурге 23 января задержали 45-летнюю сотрудницу Института прикладной астрономии РАН. Она ехала в метро с шевроном в виде украинского флага на рюкзаке, передает ТАСС.

Женщину заметил пассажир на станции "Владимирская". Изначально мужчина завязал с ней разговор, а спустя время – обратился к правоохранителям. После работницу РАН задержали и доставили в отдел полиции Центрального района. В ее отношении возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).

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