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В Петербурге за украинский флаг на рюкзаке задержали сотрудницу Института РАН
Вчера, 23:49
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В Петербурге за украинский флаг на рюкзаке задержали сотрудницу Института РАН

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Женщину заметил пассажир на станции "Владимирская".

В Петербурге 23 января задержали 45-летнюю сотрудницу Института прикладной астрономии РАН. Она ехала в метро с шевроном в виде украинского флага на рюкзаке, передает ТАСС

Женщину заметил пассажир на станции "Владимирская". Изначально мужчина завязал с ней разговор, а спустя время – обратился к правоохранителям. После работницу РАН задержали и доставили в отдел полиции Центрального района. В ее отношении возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). 

Ранее на Piter.TV: суд прекратил дело в отношении мундепа МО "Новоизмайловское" о дискредитации ВС РФ.

Фото: Piter.TV

Теги: станция владимирская, флаг украины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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