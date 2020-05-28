Флаг установили украинские военные.

На острове Змеиный установили флаг Украины. Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны страны Наталья Гуменюк.

Флаг установили украинские военные. По словам Гуменюк, территория острова возвращена под юрисдикцию Украины. Других подробностей военной операции ВСУ она не привела.

Напомним, что остров Змеиный находился под контролем российских военных с конца февраля.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия вывела гарнизон с острова Змеиный.

Видео: YouTube / Media Center Ukraine - Ukrinform