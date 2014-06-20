МО РФ сообщило об уничтожении катера с десантниками ВСУ около острова Змеиный

В пресс-службе военного ведомства рассказали о поражении цели противника в Черном море.

Самолет Воздушно-космических сил России днем 22 августа уничтожил быстроходный военный катер американского производства с десантной группой Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел около острова Змеиный, который территориально относится к Одесской области в акватории Черного моря. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы российского министерства по обороне.

22 августа около 11:00 мск восточнее острова Змеиного самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что боевой экипаж российского самолета Су-30СМ от морской авиации уничтожил разведывательный катер ВСУ, находящийся в районе газодобывающих установок в Черном море.

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Фото и видео: Минобороны России