Минобороны РФ: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный

В ведомстве отметили, что Москва не будет препятствовать усилиям ООН для организации гуманитарного коридора.

Вооруженные силы России вывели гарнизон с острова Змеиный. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Данное решение было выполнено в качестве жеста доброй воли и с целью показать мировому сообществу, что Россия не будет препятствовать усилиям ООН для организации гуманитарного коридора, по которому с территории Украины будет вывезена сельскохозяйственная продукция.

Также Конашенков добавил, что теперь Киев не сможет спекулировать на тему продовольственного кризиса в связи с невозможностью вывоза зерна из-за тотального контроля Москвой северо-западной части Черного моря.

Ранее Минобороны показало кадры боевого применения огнеметных систем "Солнцепек".

Видео: Минобороны России