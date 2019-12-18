Минобороны РФ: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный

Вооруженные силы России вывели гарнизон с острова Змеиный. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Данное решение было выполнено в качестве жеста доброй воли и с целью показать мировому сообществу, что Россия не будет препятствовать усилиям ООН для организации гуманитарного коридора, по которому с территории Украины будет вывезена сельскохозяйственная продукция.
Также Конашенков добавил, что теперь Киев не сможет спекулировать на тему продовольственного кризиса в связи с невозможностью вывоза зерна из-за тотального контроля Москвой северо-западной части Черного моря.
Ранее Минобороны показало кадры боевого применения огнеметных систем "Солнцепек".
Видео: Минобороны России
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