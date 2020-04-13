Минобороны показало кадры боевого применения огнеметных систем "Солнцепек"

Системы наносят удары по укрепленным пунктам и позициям украинских войск.

Минобороны показало видео боевого применения огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка расчетов к стрельбе, а также нанесение ударов по укрепленным пунктам и позициям украинских войск.

В пресс-службе Минобороны отметили, что системы "Солнцепек" предназначены для огневой поддержки пехоты и танков, а также для поражения открытых и закрытых огневых позиций.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева.

Видео: Минобороны России