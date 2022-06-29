Минобороны РФ: ВКС России уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева

База была поражена высокоточным оружием.

Российские ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

База подготовки наемников была поражена высокоточным оружием. Также российские военные уничтожили батальоны территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2" в районе Харькова.

Конашенков добавил, что ВКС поразили восемь складов доеприпасов и вооружения украинских войск в районах Шевченково, Спорное (ДНР), Николаев и Очаково.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе действий ВС РФ большие потери понесла 10-я бригада ВСУ.

Видео: Минобороны России