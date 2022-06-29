МО РФ: в ходе действий ВС РФ большие потери понесла 10-я бригада ВСУ

Игорь Конашенков сообщил о проблеме с продовольствием у военных ВСУ на Лисичанском направлении.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине за последние сутки большие потери понесла 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках регулярного утреннего брифинга от 29 июня официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант объяснил, что противник потерял значительную часть живой силы из-за наступательной миссии ВС РФ в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Пресс-секретарь Минобороны России пояснил, что пленные военнослужащие Украины объявили о том, что 108-й батальон был разгромлен полностью. Из 350 человек данного боевого подразделении осталось только 30 военнослужащих. Также на Лисичанском направлении действуют подразделения 115-й механизированная,, 79-й десантно-штурмовая и 25-й воздушно-десантная бригады ВСУ. У них наблюдается критическая ситуация с продовольственными запасами. Из-за голода среди военных фиксируются многочисленные случаи оставления огневых позиций и дезертирства военнослужащих.

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Фото и видео: Минобороны России