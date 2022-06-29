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Минобороны показало применение новейшего комплекса РЭБ "Красуха-С4"

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Комплекс подавил бортовую РЛС разведывательного беспилотника украинских войск.

Минобороны показало видео применения новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" в ходе спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах представлен запуск комплекса и его управление из пункта командования. "Красуха-С4" подавил бортовую РЛС разведывательного беспилотника украинских войск.

В пресс-службе Минобороны отметили, что характеристики комплекса позволять обнаруживать все виды воздушных целей противника. Речь также идет о тех, которые движутся на предельно малой высоте.

Ранее Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-35.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотник, комплекс, красуха-с4, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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