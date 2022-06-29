Минобороны показало применение новейшего комплекса РЭБ "Красуха-С4"

Минобороны показало видео применения новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" в ходе спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах представлен запуск комплекса и его управление из пункта командования. "Красуха-С4" подавил бортовую РЛС разведывательного беспилотника украинских войск.
В пресс-службе Минобороны отметили, что характеристики комплекса позволять обнаруживать все виды воздушных целей противника. Речь также идет о тех, которые движутся на предельно малой высоте.
Ранее Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-35.
Видео: Минобороны России
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