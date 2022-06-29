Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-35

Экипажи поразили опорные пункты управления и бронированную технику подразделений украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы ударных вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показана подготовка Ми-35 к вылету и выполнению задач по поражению опорных пунктов управления и бронированной техники подразделений украинских войск.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что экипажи боевых вертолетов успешно справились с выполнением поставленной задачи. В результате очередных боевых заданий были уничтожены цели противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация России за сутки уничтожила 24 украинских пункта управления.

Видео: Минобороны России