Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-35

Минобороны показало видео боевой работы ударных вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показана подготовка Ми-35 к вылету и выполнению задач по поражению опорных пунктов управления и бронированной техники подразделений украинских войск.
В пресс-службе Минобороны сообщили, что экипажи боевых вертолетов успешно справились с выполнением поставленной задачи. В результате очередных боевых заданий были уничтожены цели противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что авиация России за сутки уничтожила 24 украинских пункта управления.
Видео: Минобороны России
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