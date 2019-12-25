Авиация России за сутки уничтожила 24 украинских пункта управления

Игорь Конашенков рассказал об ударах ВС РФ за сутки в рамках СВО на Украине.

Оперативно-тактическая и армейская авиация России за последние сутки уничтожила 24 украинских пункта управления, а также артиллерийские и минометные огневые точки в 58 районах специальной военной операции на Украине. Военные поразили ударами ракетных подразделений живую силу и боевую технику противника в 304 районах. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 28 июня сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС РФ за посдедние сутки ликвидировали два пункта управления ВСУ в ДНР, а также живую силу и военную технику противника в 28 районах на луганском и донецком направлениях.

ВКС России нанесли удар по пункту дислокации батальона Украины в Харькове.

Фото и видео: Минобороны России