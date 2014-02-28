Игорь Конашенков рассказал об ударе по позициям неонацистов в рамках СВО.

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" на территории города Харькова, а также по одному из боевых батальонов 92-ой мотопехотной бригады противника в области. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 28 июня. По данным генерал-лейтенанта, ВКС РФ ликвидировали свыше сотни солдат Вооруженных сил Украины и иностранных наемников ударом высокоточного оружия.

В результате ударов…. у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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"Азов" - запрещенная на территории РФ экстремистская, террористическая, радикальная неонацистская организация, сформированная на Украине.

Фото и видео: Минобороны России