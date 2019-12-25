Военнослужащие раскрыли сведения о ночном массированном ударе по военной инфраструктуре ВСУ.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины 4 июля. Известно, что удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Предтечино, находящийся на территории Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве пояснили подписчикам Telegram-канала, что боевые задачи успешно выполнены представителями "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Дополнительно эксперты из Минобороны написали о том, что Сегодня в ночь на 4 июля в качестве ответа на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации совершен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными БПЛА дальнего действия по украинским промышленным предприятиям. Эти военные объекты занимались разработкой и производством БПЛА, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов. Удары также пришлись на инфраструктуру местного военного аэродрома и нефтеперерабатывающий завод.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. пресс-служба профильного ведомства

Над Удмуртией, Белгородской и Самарской областями сбили шесть украинских БПЛА.

Фото: Минобороны России