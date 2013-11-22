Захарова пообещала жесткий ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост

В МИД РФ ответила на угрозы Натальи Гуменюк.

Москва даст жесткий ответ на любые возможные атаки на Крымский мост со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат указала участникам мероприятия, проводимого на полях Восточного экономического форума, на высказывание спикера оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Натальи Гуменюк.

Ответ, если это произойдет, на все, что они наговорили, будет жестким. Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Будем относиться, как к душевнобольным". Захарова о запрете ЕС для россиян.

Фото и видео: МИД России