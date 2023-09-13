"Будем относиться, как к душевнобольным". Захарова о запрете ЕС для россиян

Мария Захарова оценила запрет россиянам проводить в ЕС личные вещи.

Вводя запреты для граждан России, на территории Евросоюза надеются на их ненависть к собственной стране, однако добьются противоположного результата. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что туристы будут относиться к странам ЕС как к душевнобольным. Она напомнила о том, что те времена одурманивания Западом, уже закончились

Это и есть расизм, это и есть сегрегация. <…> Я не могу предположить, что это такая глупость – после всего того, что они уже испробовали в отношении нашего народа, нашей страны, нашего государства – пойти еще на один круг какого-то безумства... что они начнут туалетную бумагу отбирать у граждан России и высаживать их из машины... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее Европейская комиссия подтвердила, что россиянам нельзя въезжать в страны Европейского союза на зарегистрированных в РФ автомобилях и провозить некоторые личные вещи. В списке оказались смартфоны, ноутбуки и средства личной гигиены, женская одежда. Эти предметы являются "запрещенным импортом".

Захарова: когда вскормленный ими монстр переходит черту, они его уничтожают.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik