В МИД России рассказали о судьбе Владимира Зеленского.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский шантажирует западные страны, однако известно, как сами страны способны расправляться с взращенными ими террористами. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала высказывание президента Украины для издания The Economist, в котором политик сказал о том, что сокращение помощи со стороны коллективного Запада может вызвать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе.

Конечно, и давно. Это логика террориста. Вот именно так террористы и общаются, никак по-другому. Вы скажете: <…> "Это же их сукин сын, они должны его любить". Но у них в этом качестве пребывал не один взращенный монстр. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России уточнили, что после того, как очередной монстр перешагивал "красную линию", то его ликвидировали. В качестве примера Мария Захарова напомнила о судьбе Усамы бен Ладена.

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Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik