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Захарова: комментарии под фото Лаврова и Моди на G20 – огонь

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В МИД России оценили контакты на саммите G20.

Фотографии смеющихся российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммите G20 "Большой двадцатки" излучают необыкновенный позитив. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Ранее чиновница разместила снимок в собственном Telegram-канале. Она пояснила, что в кадр попал результат индийского председательства на мероприятии, а также работы на конкретной двухдневной сессии. В МИД РФ замети ли, что речь идет о долгосрочном взаимодействии по сохранению собственного суверенитета, независимости, отстаивания голоса на международной арене.

А вы знаете, в комментариях пишут: "Интересно, над кем они смеются?". Конечно, комментарии – огонь. Это действительно фантастически позитивные фотографии, причем не выстроенные. Просто был увиден и запечатлен такой момент. Момент того, как проделана колоссальная работа.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik

Теги: индия, мария захарова, мид, нарендра моди, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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