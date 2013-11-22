Захарова: учения Northern Coast подтверждают характер НАТО как агрессивной организации

В МИД России оценил военные учения НАТО.

Учения Североатлантического военного альянса в Балтийском море Northern Coast подтверждают характер НАТО как агрессивной военной организации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Мероприятие проводилось в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Чиновница полагает, что подобные действия еще раз говорят о НАТО как об агрессоре.

Учения НАТО Northern Coast 2023, они производятся в акватории Балтийского моря с 9 по 23 сентября под командованием ВМФ ФРГ. Как заявляется, они направлены на отработку "реалистичных сценариев защиты северных флангов альянса Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: им даже в голову не пришло, что это удалось не только России.

Фото и видео: МИД России