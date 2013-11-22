Захарова: им даже в голову не пришло, что это удалось не только России

В МИД России прокомментировали проведение ВЭФ, саммитов БРИКС и G20.

Большинству стран мира удалось преодолеть насаждаемую коллективным Западом псевдореальность. Именно этим объясняется их огромная заинтересованность и желание участвовать в Восточном экономическом форуме, саммтах ЮАР и Индии. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что сейчас сбылось предупреждение президента России Владимира Путина, которое он сделал в своей Мюнхенской речи от 2007 года.

Он обратился к Западу и сказал, что либо исторический шанс на единение и на совместное будущее будет использован, либо они опять пойдут дорогой конфронтации, а мы пойдем своей дорогой развития. Поэтому мне искать доказательств не нужно, мне это все было очевидно давно, а теперь я просто получила настоящую, в самом лучшем смысле этого слова, сатисфакцию, находясь на двух саммитах. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению представителя МИД России, после саммита БРИКС, в ходе которого этот формат расширился практически в два раза, а также саммита "Большой двадцатки" западные СМИ испытали чувство глубокого разочарования от политики собственных режимов. Мария Захарова подчеркнула, что журналисты задавали только один вопрос: "Как вам, России, это удалось?".

"Складные грабли". Захарова о совете Путина бизнесменам.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik