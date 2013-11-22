"Складные грабли". Захарова о совете Путина бизнесменам

В МИД России оценили слова Владимира Путина для бизнеса про "не наступать на грабли".

Некоторые российские бизнесмены, столкнувшиеся с ограничениями в западных странах, по непонятным причинам пытаются повторить свои ошибки, ситуация становится комичной. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница оценила фразу главы государства Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума для бизнеса, в которой политик посоветовал "не наступать на одни и те же грабли". Речь шла о размещении активов за пределами страны.

Президент дважды употребил это выражение, даже трижды: инициативно, отвечая на вопросы, а потом закрепив этот тезис, повторив его буквально по слогам. Но, вы же понимаете, грабли бывают и складные, инновационные, которые удобно носить с собой, а вдруг что – их удобно разложить под ногой и повторить этот путь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница пояснила, что ситуация напоминает сюжет журналиста Андрея Колесникова "Восстание грибов в Воронежской области", в котором автором описывается ситуация, при которой грибник отравился грибами, но после госпитализации вернулся домой и доел то же блюдо, от которого ранее и пострадал.

Захарова: всё, о чем говорила Россия десять лет назад, сбывается.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik