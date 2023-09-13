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Захарова: всё, о чем говорила Россия десять лет назад, сбывается

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В МИД России оценили работу на ВЭФ.

Движение к многополярности в мире, стремление к справедливому мироустройству – это всё то, о чем говорила Россия много лет назад, сейчас начинает сбываться. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Дипломат прокомментировала ведущему шоу дискуссии, которые проводятся на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Здесь интересно. Я со многими разговариваю – это и бизнесмены, и политики, и общественные деятели, – есть четкое ощущение того, что всё, о чем мы столько говорили столько лет, оно сбывается. И это, конечно, дорогого стоит.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что  современном мире, в котором существуют потоки информации и большое количество дезинформации, в текущий момент ведутся информационные баталии, поэтому прогнозировать - достаточно сложное занятие.

"Им буквально в лицо плюют". Захарова об уехавших российских миллиардерах.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik

Теги: вэф, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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