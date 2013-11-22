"Им буквально в лицо плюют". Захарова об уехавших российских миллиардерах

В МИД России оценили поведение бизнесменов, которые уехали из страны.

Некоторые известные российские бизнесмены, чьи зарубежные активы были заморожены на Западе, сейчас влачат жалкое существование за рубежом, но продолжают "понуро терпеть" унижение местных политических элит, которым присягнули. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что подобное поведение со стороны предпринимателей напоминает особое психологическое состояние - стокгольмский синдром.

Жертва любит своего мучителя. Я смотрю на поведение целого ряда людей, это люди, <…> которые построили настоящие бизнес-империи и которые, наверное, больше всего в жизни опасались двух вещей: потери состояния <…> и унижения, уничижительного отношения к ним, к результату их работы. Я вижу таких людей, и вы знаете, о ком я говорю. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России заметили, что в Москве ни к кому из этих бизнесменов невозможно было даже просто подойти, они пафосно разговаривали и создали вокруг себя антураж неприкосновенности, недосягаемости, небожительства. В результате они остались без того нимба, который себе приписывали. Мария Захарова пояснила, что деньги постепенно перешли в карманы их адвокатов и юристов.

Тех, кто эти деньги у них отбирал – как они моментально обшелушились. Все слетело, и, как в сказке, все увидели обыкновенный ослиный хвост. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Зеленский займется казуистикой ради видимости стремления к миру.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik