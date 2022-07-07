Захарова: Зеленский займется казуистикой ради видимости стремления к миру

Дипломат оценила вероятность отмены указа на Украине о запрете на переговоры с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский займется казуистикой ради видимости стремления к миру. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, каковая вероятность отмены указа Зеленского о запрете на переговоры с Россией, дипломат заявила, что украинские власти будут придумывать абсурдные формулы, состоящие из противоречий. Она добавила, что в "формуле мира" Зеленского" нет ни слова про мир.

Ранее Захарова назвала провокацией задержание обозревателя Sputnik и блогера Бадаляна.

Видео: Telegram / РИА Новости