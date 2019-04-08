Захарова назвала провокацией задержание обозревателя Sputnik и блогера Бадаляна

В МИД РФ осудили провокацию.

Провокация с задержанием на территории Армении обозревателя местной радиостанции "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна направлена на омрачение связей между Москвой и Ереваном. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая с приветственным словом перед участниками Российско-армянского медиафорума в Ереване. В МИД РФ считают, что так как инциденты прошли накануне двустороннего мероприятия, то они были направлены конкретно на срыв контактов, чтобы между странами не произошел обмен позициями и мнениями по актуальной повестке дня.

Задержание "Sputnik Армения" Геворкяна и блогера Бадаляна. За этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов, заинтересованы в обратном - в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат добавила, что публичные высказывания отдельных российских экспертов "не идут ни в какое сравнение с антироссийской кампанией в ряде армянских СМИ". В Москве заинтересованы в том, чтобы конструктивно, честно и сообща работать над исправлением проблем, выравниванием ситуации.

Захарова заявила о росте в Армении числа прозападных СМИ с повесткой по дискредитации РФ.

Фото и видео: МИД России