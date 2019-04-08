Захарова заявила о росте в Армении числа прозападных СМИ с повесткой по дискредитации РФ

В МИД РФ напомнили о традиционно дружественных связях между Москвой и Ереваном.

Количество прозападных медиаструктур, нацеленных на дискредитацию России, растет на территории Армении. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая с приветственным словом перед участниками Российско-армянского медиафорума в Ереване. В МИД РФ уточнили, что в Армении также есть такие информационные ресурсы, которые "поливают грязь" на ОДКБ и ЕАЭС.

Мы обеспокоены тем, что в Армении растет число медиаструктур с прозападным уклоном. Мы фиксируем негативные сообщения, зачастую выдержанные в конфронтационном ключе, которые ставят под сомнение конструктивную роль России в регионе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипдомат полагает, что ни армян, ни русских граждан не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в медиапространстве страны на распространение однобокой, негативной и зачастую нереалистичной информации о двусторонних контактах между Москвой и Ереваном, российско-армянских отношениях. По мнению Марии Захаровой, это противоречий традиционно дружественному характеру связей между государствами.

Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте.

Фото и видео: МИД России