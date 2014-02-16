Захарова прокомментировала слова Данилова о российско-украинском конфликте

В МИД России оценили высказывание секретаря СНБО Украины про третью мировую войну.

Заявление секретаря украинского Совета по национальной безопасности Алексея Данилова, назвавшего региональный конфликт Москвы и Киева частью третьей мировой войны, показывает, что до властей из соседней страны дошла ее роль в глобальной политике стран коллективного Запада. Соответствующее заявление в эфире авторском программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что из-за осознания реальности кризиса сотрудник киевских властей устроил "такую истерику" в публичном пространстве.

Вот! Дошло, наконец, и до "избранных". Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: стараниями Запада на Украине будут выращивать "урановое" зерно.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik