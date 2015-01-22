Захарова: стараниями Запада на Украине будут выращивать "урановое" зерно

В МИД России оценили слова главы МИД Германии про "кокаиновое зерно".

Планируя поставлять киевскому режиму снаряды с обедненным ураном, коллективный Запад должен осознавать все последствия, в том числе и с точки зрения будущих поставок украинской зерновой продукции на мировые рынки. Соответствующее заявление в эфире авторском программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что международное сообщество об этом молчит, как и неправительственные организации и местные экологи.

Это какой-то позор: какое такое зерно с Украины они будут поставлять, если они поставляют на Украину, на территории, контролируемые киевским режимом, снаряды с обедненным ураном? Это уже не как сказала госпожа Бербок "кокаиновое" зерно – это уже урановое зерно. Или у них есть иные способы взращивания злаковых? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: на какие такие уступки Киев не готов идти ради зерновой сделки?

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik