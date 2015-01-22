Захарова: "На какие уступки Киев не готов идти ради зерновой сделки?"

В МИД России считают, что Киев должен ориентироваться на высокие цели гуманитарного хараатера.

В том случае, если коллективный Запад, а также киевский режим озабочены проблемой доставки продовольствия в беднейшие страны, то они должны сделать все для того, чтобы это реализовалось. Соответствующее заявление в эфире авторском программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она прокомментировала слова своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о том, что Киев не пойдет на уступки Москве ради продления черноморской инициативы.

Если это высокие цели гуманитарного характера, если это такая благородная миссия, то все нужно сделать для того, чтобы она реализовалась. Нужно разблокировать счета, нужно прекратить тормозить продвижение российского продовольствия в портах мира. Либо один раз и навсегда сказать, что это их политика. Политика ненависти к нашей стране. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили, что Запад придумывает всевозможные хештеги и названия "зерно из Украины", но на самом деле обеспечивают этой продукцией не самых беднейших, а "вполне себе обеспеченных". Мария Захарова пояснили, что страны-международные союзники Киева запихивают зерно в собственные закрома.

Захарова прокомментировала заявления Парижа по архитектуре безопасности.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik