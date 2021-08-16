Захарова прокомментировала заявления Парижа по архитектуре безопасности

В МИД России оценили заявления французского главы МИД Катрин Колонны.

Москве ничего не известно о предложениях со стороны Парижа по вопросу построения новой архитектуры европейской безопасности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что бывшие партнеры России в одностороннем порядке свернули двусторонние механизмы сотрудничества и обсуждения вопросов глобальной повестки.

Нам ничего не известно о каких-либо официальных предложениях Парижа на этот счет. А ведь она сказала, что эта безопасность должна обеспечиваться с учетом интересов всех сторон. Абсолютно бессодержательно с учетом роли Парижа в затягивании конфликта на Украине. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Москва останется соседом Европы и "в интересах стабильности для всех" необходимо проработать новую архитектуру безопасности на континенте. Иностранный дипломат подчеркнула, что это не означает, что "Украина не вступит в НАТО". В Париже подчеркнули, что коллективный Запад продолжит оказывать военную и дипломатическую поддержку киевскому режиму в долгосрочной перспективе.

Захарова назвала малодушным решение Нобелевского фонда по отзыву приглашения послу РФ.

Фото и видео: МИД России