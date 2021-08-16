Захарова назвала малодушным решение Нобелевского фонда по отзыву приглашения послу РФ

В МИД России рассказали о ситуации, которая складывается в фонде Нобеля в Стокгольме.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова назвала решение Нобелевского фонда отозвать приглашения российскому, белорусскому и иранскому послу на вручение премий в Стокгольме малодушным и недальновидным. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 5 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Это малодушие - раз, недальновидность - два, неумение отстоять свои принципиальные, как они же говорят, позиции - три, и как всегда отсутствие каких-либо стандартов по принципиальным вопросам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат уточнила, что одним из направлений Нобелевской премии является "мир" в виде стремления предотвратить или преодолеть конфронтацию между сторонами геополитической арены. В МИД РФ видят, что Нобелевская премия поставила под вопрос собственную непредвзятость, независимость и принципиальность в принятии решений.

Захарова прокомментировала заявление спикера парламента Армении по Лачинскому коридору.

Фото и видео: МИД России