  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:26
172
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова прокомментировала заявление спикера парламента Армении по Лачинскому коридору

0 0

В МИД России оценили слова спикера парламента Армении Алена Симоняна.

Официальные представители Армении в последнее время допускают риторику "на грани хамства" по ситуации с Лачинским коридором, подобная риторика их не красит. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 5 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница оценила слова спикера ереванского парламента Алена Симоняна, выступившего недавно с критическими заявлениями по ситуации в Нагорном Карабахе и российскими миротворцами.

Эта публичная риторика на грани чего-то похожего на хамство не красит политических деятелей Армении. Я понимаю, что там, наверное, и роли у всех расписаны, кто что заявляет и кто как это говорит, но все-таки я уверена, что это не красит людей, которые представляют армянское общество.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ воспримет как шаг к эскалации возвращение ядерного оружия США в Британию.

Фото и видео: МИД России

Теги: ален симонян, лачинский коридор, мария захарова, мид, нагорный карабах, нагорный карбах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии