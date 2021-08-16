Захарова прокомментировала заявление спикера парламента Армении по Лачинскому коридору

В МИД России оценили слова спикера парламента Армении Алена Симоняна.

Официальные представители Армении в последнее время допускают риторику "на грани хамства" по ситуации с Лачинским коридором, подобная риторика их не красит. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 5 сентября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница оценила слова спикера ереванского парламента Алена Симоняна, выступившего недавно с критическими заявлениями по ситуации в Нагорном Карабахе и российскими миротворцами.

Эта публичная риторика на грани чего-то похожего на хамство не красит политических деятелей Армении. Я понимаю, что там, наверное, и роли у всех расписаны, кто что заявляет и кто как это говорит, но все-таки я уверена, что это не красит людей, которые представляют армянское общество. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ воспримет как шаг к эскалации возвращение ядерного оружия США в Британию.

Фото и видео: МИД России